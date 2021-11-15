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Утвержден новый замминистра обороны по военно-политической работе

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Как сообщили источники «Известий» в военном ведомстве, «главным замполитом» армии и флота станет генерал-полковник Геннадий Жидко, до этого командовавший войсками Восточного военного округа (ВВО). На место командующего придет Герой России генерал-полковник Александр Чайко. Оба офицера всю свою карьеру командовали общевойсковыми формированиями и отличились в боевых действиях, планировали боевые операции в Сирии.

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Генерал-полковник Геннадий Жидко будет переведен с должности командующего войсками ВВО на позицию начальника Главного военно-политического управления (ГВПУ) — заместителя министра по военно-политической работе (ВПР), сообщили источники «Известий» в Минобороны. Предыдущий руководитель ГВПУ генерал-полковник Андрей Картаполов в октябре был уволен со службы в связи с избранием в Госдуму от партии «Единая Россия». В нижней палате он возглавил комитет по обороне.

«В последние годы военно-политической работе в войсках уделяется самое пристальное внимание, — заметил в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин. — От нее во многом зависит морально-психологическое состояние солдат как в повседневной службе, так и во время боевых действий. Генерал-полковник Геннадий Жидко всю жизнь занимал командные должности и не был «замполитом». Выбор столь авторитетного генерала на должность начальника ГВПУ показывает, насколько возросла значимость этого института».

Генерал Александр Чайко осенью 2015-го первым занял должность начальника штаба группировки в Сирии. Он планировал схемы охраны и обороны баз, организовывал боевую службу, обеспечение и логистику. Уже в декабре того года ему было присвоено звание Героя России.

По данным источников «Известий», на его счету не менее пяти командировок в САР.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замполит нормальный: новым замглавы Минобороны назначат генерала Жидко

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