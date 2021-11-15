Под Челябинском начали проверку в связи с гибелью провалившихся под лед детей

Прокуратура Челябинской области начала доследственную проверку по факту гибели двоих детей, которые провалились под лед на реке и утонули. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщается на сайте регионального ведомства.

На место происшествия лично выезжал прокурор Брединского района Александр Моисеев для координации действий оперативных служб. Сотрудники ведомства в ходе проверки дадут оценку действиям должностных лиц в части проводимой работы по предупреждению безопасного нахождения людей зимой на воде. Также будет дана оценка надлежащему исполнению родительских обязанностей, сообщает «КП-Челябинск».

Проверку по факту произошедшего начали и в областном управлении СК, пишет REGNUM. Выясняются обстоятельства произошедшего.

Трагедия произошла ранее 14 ноября на реке Сынтасты в поселке Бреды. Свидетелем случившегося стал местный житель, который рыбачил поблизости. Выяснилось, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых и провалились в воду, пишет Life.ru. Погибшим мальчикам было по восемь лет. При осмотре тел криминалистами признаков насильственной смерти обнаружено не было, пишет «Федеральное агентство новостей».