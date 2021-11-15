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Для «Искандеров» и С-500 создали универсального доставщика боеприпасов

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С-500, «Искандер» и «Торнадо» смогут пополнять боекомплект в самой труднодоступной местности. Для этих целей они получат универсальные тягачи-вездеходы для перевозки тяжелых дальнобойных ракет, сообщили источники «Известий» в Минобороны.

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Как рассказали «Известям» источники в Минобороны, речь идет вездеходах, разработанных в рамках ОКР «Такелажник». Новые транспортно-заряжающие машины (ТЗМ) в этом году прошли государственные испытания и были заказаны военным ведомством. Большой плюс этой техники — ее унификация и взаимозаменяемость. Она позволит подвозить боеприпасы и перезаряжать сразу несколько боевых систем — от С-500 «Прометей» до оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо». Будет легче устранить поломку или заменить потерянную машину обеспечения для каждой из этих систем вооружения, что сделает более надёжной доставку боекомплектов.

По словам собеседников редакции, унификация упростит логистику и серьезно увеличит возможности по подвозу крупногабаритных боеприпасов не только для частей ПВО, но и ракетных подразделений.

По данным источников «Известий», новая машина сделана на основе высокопроходимого многоосного тягача, что позволит доставлять ракеты на позиции в самой труднодоступной местности. Так же она получила частичное бронирование. Ее кузов оборудован специальным закрытым отсеком для перевозки и хранения ракет, который гарантирует безопасность перевозок в любых климатических условиях. Кроме того, машина оснащена специальным устройством для перегрузки боеприпасов.

Современные боевые действия отличаются скоротечностью и высокой интенсивностью, рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

«В таких условиях нужно быстро наносить молниеносные удары по противнику, используя всю свою огневую мощь, — считает эксперт. — После этого надо быстро менять позиции, чтобы избежать ответного огневого воздействия. В таком бою значение ускорения перезарядки возрастает кратно».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Один на всех: для «Искандеров» и С-500 создали универсального доставщика боеприпасов

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