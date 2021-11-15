Эксперты рассказали об инцидентах с использованием мошенниками поддельных доверенностей

Мошенники продолжают широко использовать поддельные доверенности, сообщила в понедельник, 15 ноября, Федеральная нотариальная палата (ФНП).

«К сожалению, зачастую успешно мошенники используют схемы обмана, в основе которых лежат поддельные доверенности. Аферы такого рода часто «проворачивают» в сделках, которые проводятся без участия нотариуса, в так называемой простой письменной форме», — отметили в организации.

Время от времени мошенники пытаются предъявить поддельную доверенность и в нотариальной конторе, но в таких случаях нотариусы выявляют подделку.

Так, в ноябре при проверке представленных документов — речь шла об удостоверении договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью — один из московских нотариусов усомнился в подлинности доверенности. Сделав запрос нотариусу, который, судя по данным, указанным в тексте доверенности, ее удостоверял, юрист получил ответ: за данным реестровым номером зарегистрирован совершенно другой документ. В нотариальную контору были вызваны сотрудники правоохранительных органов, которые задержали злоумышленников и изъяли представленные ими документы.

«В столице была разоблачена еще одна афера — женщина с поддельным паспортом хотела оформить доверенность, чтобы впоследствии взять кредит под залог чужой квартиры. Тогда опыт нотариуса тоже помог остановить злоумышленницу», — говорится в материале.

В целом в январе-октябре к онлайн-сервису проверки подлинности доверенностей обратились более 3,1 млн раз, что почти на 35% больше, чем за аналогичный период 2020 года, добавили в палате.

12 октября в ФНП предупредили о мошеннических схемах в сфере наследства. Так, злоумышленники могут подделывать свидетельства о браке, чтобы завладеть квартирами умерших незнакомцев. Бывшие жены пытаются скрыть факт развода, в надежде, что ушедший из жизни экс-супруг не оставил завещания. Подделывают и сами завещания.