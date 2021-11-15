Сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за автогола
Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии со счетом 0:1 в заключительном туре отборочного турнира на стадионе «Полюд» в Сплите. Таким образом команда упустила шанс прямого выхода на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот.
В результате российская сборная потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина.
Россия с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице и отправится в весенний стыковой турнир. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.
Хорватские СМИ опубликовали материалы с благодарностями в адрес российского защитника Федора Кудряшова. Заголовки «Спасибо, Федор!» появились на сайтах нескольких крупных медиа страны.
«Кудряшов привезет в Катар хорватов, россияне выйдут в плей-офф» — такой заголовок у одной из статей об игре сборных России и Хорватии.
После игры Карпин рассказал журналистам, что в его тренерской карьере поражение от сборной Хорватии стало закономерным и самым обидным. По его словам, команда большую часть времени оборонялась и отдала инициативу соперникам.