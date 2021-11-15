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Спорт
Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота
Спорт
Карпин назвал заслуженным поражение от Хорватии

Сборная России упустила прямую путевку на ЧМ-2022 из-за автогола

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Футболисты сборной России проиграли команде Хорватии со счетом 0:1 в заключительном туре отборочного турнира на стадионе «Полюд» в Сплите. Таким образом команда упустила шанс прямого выхода на ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Это не выход: Россия упустила шанс напрямую попасть на ЧМ-2022
Из-за обидного автогола наша команда не удержала нужный результат в игре с Хорватией

На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот.

В результате российская сборная потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина.

Россия с 22 очками заняла второе место в турнирной таблице и отправится в весенний стыковой турнир. Команда Хорватии (23 балла) возглавила группу и завоевала прямую путевку на чемпионат мира в Катаре.

Хорватские СМИ опубликовали материалы с благодарностями в адрес российского защитника Федора Кудряшова. Заголовки «Спасибо, Федор!» появились на сайтах нескольких крупных медиа страны.

«Кудряшов привезет в Катар хорватов, россияне выйдут в плей-офф» — такой заголовок у одной из статей об игре сборных России и Хорватии.

После игры Карпин рассказал журналистам, что в его тренерской карьере поражение от сборной Хорватии стало закономерным и самым обидным. По его словам, команда большую часть времени оборонялась и отдала инициативу соперникам.

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