Названы самые популярные костюмы на тематических свадьбах в Москве

Молодожены в Москве часто проводит свадебные церемонии в костюмах героев фильмов «Дракула», «Звездные войны» и «Труп невесты». Об этом рассказали в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы.

Как отмечает «Ридус», среди брачующихся популярностью также пользуются плюшевые костюмы в виде животных, одежда в байкерском и винтажном стилях.

Кроме того, женихи и невесты любят переодеваться в костюмы рыцарей и принцесс, космонавтов и индейцев, царей и цариц. Не обходят своим вниманием в стремлении разнообразить церемонии бракосочетания и ростовых кукол, пишет НСН.

В пресс-службе отметили, что на регистрацию брака также приходят пары и их гости, одетые в стиле «Пиратов Карибского моря», «Великого Гэтсби», эльфов из «Властелина колец».

Помимо этого, пары часто выбирают профессиональную форму: военно-морского флота, МЧС, метрополитена или полиции.

3 ноября в пресс-службе Управления ЗАГС Москвы назвали число поданных на 31 декабря заявлений. В последний день года в столице решили пожениться более 20 пар. В двух столичных дворцах бракосочетания, которые будут открыты накануне Нового года, занято около 40% мест.

Всего за последние 10 лет в канун Нового года в столице поженилось около 3 тыс. пар. Больше всего молодоженов — более 600 пар — заключило брак в этот день в 2011 году, в 2019-м — более 500.