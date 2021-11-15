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Синоптики спрогнозировали облачную погоду в Москве 15 ноября

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Облачная погода с прояснениями, но без осадков ожидается в Москве 15 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Кроме того, метеорологи спрогнозировали местами гололедицу.

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Днем в столице температура воздуха будет в диапазоне от –2 до нуля градусов, ночью ожидается отрицательная температура –5...–3 градусов. Ветер будет северо-западный и северный со скоростью 6–11 м/с, местами с порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 762 мм ртутного столба.

Ранее, 14 ноября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал в Москве «пушкинскую» погоду с понедельника.

«Будет морозная и солнечная погода. Облегченный вариант погоды из стихотворения [Александра] Пушкина («Зимнее утро». — Ред.)», — рассказал синоптик.

Ранее синоптики рассказали, что в ряде регионов России на следующей неделе ожидаются температурные аномалии. Так, с 15 ноября похолодание с морозами до –18…–20 градусов наступит на Урале, в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября установится температура воздуха выше нормы на четыре–семь градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится приблизительно до 19 ноября.

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