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Чувство юмора советских военных удивило американских летчиков

Американский летчик Хаусман рассказал о шутках советских военных во время перехвата самолетов США
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Американский летчик Чак Хаусман удивился чувству юмора советских военных из-за случая, произошедшего во время одного из пролетов истребителей Douglas F3D Skyknight/F-10 вблизи от советских МиГов, поднятых для их перехвата. Портал Theaviationgeekclub 14 ноября привел отрывок воспоминаний американца, опубликованных в сборнике, посвященном миссиям Douglas F3D Skyknight.

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«Они нас перехватили и доложили, что мы их фотографируем — у нас действительно были ручные 35-миллиметровые фотоаппараты. <…> Русские сообщили по радиосвязи, что их снимают, и поинтересовались, что им делать. Тогда один из диспетчеров решил пошутить и ответил: «Улыбнитесь». Кто бы мог подумать, что у русских вообще есть чувство юмора», — отметил Хаусман.

В отрывке из книги также отмечается, что американские летчики, выполнявшие сбор разведданных вблизи территории Дальнего Востока, считали советских пилотов дружелюбными. Встречи в воздухе, как пишет автор сборника — эксперт по авиации Джо Копалман, проходили спокойно: США, по его словам, не нарушали государственных границ и выполняли свои задачи в пределах международного пространства.

Американское издание 19FortyFive 16 октября назвало российский истребитель Су-27 одним из лучших истребителей четвертого поколения в мире за счет его характеристик. Журналисты издания указали на способность Су-27 нести до 10 ракет или комбинацию бомб и ракет вместе с пушкой, а также на то, что прицелы истребителя позволяют пилоту запускать ракеты класса «воздух–воздух».

Первый полет прототипа Су-27 состоялся в 1977 году, а в 1982 году самолеты начали поступать в авиационные части, с 1985 началась их начали эксплуатировать, а на вооружение они поступили 23 августа 1990 года.

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