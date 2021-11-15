Фронтмен Maneskin вышел на премию MTV EMA в чулках

Солист итальянской рок-группы Maneskin Дамиано Давид, известный своими эпатажными образами, появился на красной дорожке премии MTV Europe Music Awards 2021 в чулках. Фотографию музыкантов опубликовали на официальном странице премии в Instagram в воскресенье, 14 ноября.

Музыканты приобрели широкую популярность в 2021 году, выиграв музыкальный конкурс «Евровидение», который проходил в Роттердаме. По итогам голосования жюри и зрителей, представители Италии набрали 524 балла.

Как отмечает телеканал «360», в 2022 году группа намерена отправиться в мировой тур, в ходе которого планирует посетить Россию.

Ранее 15 ноября стало известно, что британский певец и автор песен Эд Ширан получил главный приз музыкальной премии MTV Europe Music Awards 2021 с композицией Bad Habits, она победила в номинации «Лучшая песня». Кроме того, Ширан победил в номинации «Лучший исполнитель».

Ежегодная премия была учреждена музыкальным телеканалом MTV Europe в 1994 году. Победители определяются по результатам интернет-голосования. В этом году премия проходит в столице Венгрии Будапеште.