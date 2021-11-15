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Аукционный дом Christie’s готов продавать любые лоты за криптовалюту

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Представители одного из крупнейших мировых аукционных домов Christie’s сообщили «Известиям», что готовы принимать оплату в криптовалюте за любые лоты, а не только за цифровые произведения с токеном NFT.

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«Christie’s отталкивается в первую очередь от предпочтений и пожеланий клиента. Если клиент, который выставляет на продажу работу, хочет получить вознаграждение в криптовалюте, то Christie’s с этим соглашается. Тогда процент аукционного дома тоже будет исчисляться в криптовалюте. Если он предпочитает фиатные деньги — аналогично», — рассказал «Известиям» Дерк Болл, президент Christie’s на территории стран Европы, Ближнего Востока, России и Индии.

Ранее аукционный дом только один раз выставлял на торги живопись, за которую можно было заплатить криптовалютой — Untitled Кита Харинга. Но произведение в итоге было продано за привычные деньги: £4,301 млн.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Если увидим запрос, будем предлагать работы российских цифровых авторов»

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