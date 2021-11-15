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США обвинили Лукашенко в «отвлечении внимания» от действий России

Блинкен: Лукашенко отвлекает внимание от действий России на Украине
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Лукашенко прикрывает за кризисом с мигрантами на польско-белорусской границе действия России на границе с Украиной. Его слова в разговоре с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау опубликованы в воскресенье, 14 ноября, на сайте Госдепартамента.

«Действия режима Лукашенко угрожают безопасности, сеют разделение и направлены на то, чтобы отвлечь от действий России на границе с Украиной», — заявил Блинкен.

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При этом госсекретарь и министр иностранных дел осудили использование уязвимых мигрантов в качестве инструмента и призвали Лукашенко уважать права человека и основные свободы белорусского народа.

«Госсекретарь также выразил глубокую благодарность Польше за открытую поддержку, которую она выражает суверенитету и территориальной целостности Украины. США, Польша и другие союзники и партнеры едины в том, чтобы заставлять Москву платить за ее военную агрессию и пагубное влияние в регионе [на границе с Украиной]», — заключил пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне в апреле 2021 года заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ «в Крыму и на восточной границе Украины».

В свою очередь в Министерстве обороны РФ назвали агрессивными действия Соединенных Штатов в Черном море. В ведомстве указали на высокую интенсивность маневров американцев, а также отметили, что эсминец Porter и штабной корабль Mount Whitney продолжают движение в западную часть черноморской акватории.

Ранее в воскресенье сотрудники польской полиции сообщили, что группа примерно из 50 мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши со стороны Белоруссии, более 20 из них задержаны. Отмечалось также, что за минувшие сутки за помощь в нелегальном пересечении границы было задержано четыре человека — два гражданина Грузии, а также граждане Польши и Сирии.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

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