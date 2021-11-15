Президент Чехии начнет принимать посетителей в госпитале с понедельника

Находящийся на лечении в Центральном военном госпитале в Праге президент Чехии Милош Земан с понедельника начинает принимать посетителей. В том числе его навестит ушедший в отставку премьер-министр республики Андрей Бабиш, сообщил во воскресенье, 14 ноября, канал CT24.

Отмечается, что уже 15 ноября Земан будет переведен в стандартную палату. Его встреча с Бабишем назначена на 17:00 (15:00 мск). Также во вторник президента посетит президент Словакии Зузана Чапутова.

«Я получил разрешение из больницы. Я с нетерпением жду этого, потому что я не видел его с 10 октября, мы просто разговаривали по телефону», — прокомментировал предстоящую встречу Бабиш.

По сведениям телеканала, визиты к президенту осложнялись не только состоянием его здоровья, но и эпидемией коронавируса.

О том, что Милош Земан с 15 ноября будет переведен в стандартную палату, в среду, 10 ноября, сообщил пресс-секретарь президента Иржи Овчачек.

О госпитализации Земана в пражскую больницу, которая произошла после встречи с премьером страны Андреем Бабишем, стало известно 10 октября. Как отметил 14 октября председатель палаты депутатов (нижней палаты) парламента республики Радек Вондрачек, президент способен выполнять свои обязанности.

Глава Чехии в свои 77 лет страдает невропатией ног и лечится от сахарного диабета. В апреле этого года он сообщал, что вынужден передвигаться в инвалидном кресле. При этом 13 октября СМИ сообщали, что врачи выявили у президента Чехии печеночную энцефалопатию.

Ранее, 19 октября, конституционная комиссия сената Чехии единогласно согласилась с необходимостью снятия с президента Чехии Милоша Земана, госпитализированного 10 октября, президентских полномочий. Согласно ст. 66 конституции Чехии, полномочия главы государства в таком случае перейдут к спикеру нижней палаты парламента и новому премьеру, который будет назначен решением спикера.