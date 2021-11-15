В Подмосковье реконструируют участок Мякининского шоссе

Председатель Комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова рассказала о планирующейся реконструкции участка Мякининского шоссе от автодороги М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцово.

Как сообщается на сайте регионального правительства в воскресенье, 14 ноября, реконструкцию проведут в рамках государственной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса». Финансируется она за счет средств из регионального бюджета, пишет РИАМО.

Согласно данным закупки, стоимость контракта составляет 1,2 млрд рублей. Завершить реконструкцию планируют в 2023 году, отмечает телеканал «360».

В конце сентября в Минтрансе Московской области сообщили, что в регионе на 1,5 тыс. пешеходных переходов установят направленную подсветку. Речь идет о специальных лампах с направленным освещением. Их оборудуют для повышения безопасности.