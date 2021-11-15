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СК начал проверку по факту гибели подростка из-за взрыва боеприпаса

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В Московской области следователи начали проверку по факту гибели подростка из-за неосторожного обращения с боеприпасом. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщила пресс-служба регионального ГСУ СК России.

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Инцидент произошел 12 ноября в подмосковном Подольске. 17-летний подросток разбирал ранее найденные боеприпасы в своей комнате, когда один из них сдетонировал, уточняет РЕН ТВ. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью.

Следователи опросили родителей погибшего, а также соседей. Проведен осмотр места происшествия при участии следователя-криминалиста. Назначены взрывотехническая, баллистическая и генетическая экспертизы. На месте ЧП были изъяты мобильные устройства, ноутбук и системный блок, пишет «Москва 24».

В настоящее время устанавливается, откуда у подростка имелись боеприпасы, пишет агентство городских новостей «Москва». Как уточняет Life.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах, погибший жил в полной благополучной семье. Мать никогда не находила у него патронов и чего-то, связанного с оружием. Между тем одноклассники утверждают, что парень интересовался, с какого возраста можно получить лицензию на приобретение оружия. Друзья погибшего рассказали, что тот хорошо разбирался в механике, технике и был очень любознательным.

Проверку также начала региональная прокуратура. В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснят причины и обстоятельства случившегося, а также оценят, как соблюдалось законодательство о несовершеннолетних, отмечает телеканал «360».

На место происшествия выезжал исполняющий обязанности подольского городского прокурора Ильяс Салмин, уточняет сайт kp.ru.

В октябре 15-летний школьник из Хабаровска получил травмы, играя с боеприпасами. По предварительным данным, 7 октября он нашел несколько охотничьих патронов 28-го калибра у гаражей на Володарской улице, однако не отдал их взрослым. Во время игры один из патронов сработал прямо в руках у подростка. У него травмировано несколько пальцев.

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