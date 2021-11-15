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Эксперт оценил введение Австрией локдауна для непривитых от COVID-19
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Эксперт оценил введение Австрией локдауна для непривитых от COVID-19

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Политолог и директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников прокомментировал «Известиям» введение с 15 ноября локдауна для непривитых от коронавируса в Австрии с ее низким уровнем вакцинации.

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«Есть общие правила. Для того, чтобы была безопасность в обществе, нужно сделать прививку. Общество должно себя обезопасить от возможных сценариев развития пандемии. Другой вопрос — насколько это организовано там (в Австрии. — Ред.)», — сказал Солонников.

По его словам, для успеха начинания важно предоставить возможность вакцинироваться бесплатно, для всех категорий граждан, должен реализовываться комплекс мер для стимулирования вакцинации — организационных информационных и ограничительных.

«Разные должны быть меры. В том числе и просветительские, должна быть информационная кампания. И еще важно удобство этих прививок. Например, должны быть специальные службы, которые прививали бы на дому пожилых людей. Все это должно должно давать позитивный эффект — люди должны начать прививаться», — отметил политолог.

Поможет ли конкретно локдаун для непривитых в Австрии простимулировать вакцинацию — покажет время, заключил Солонников.

14 ноября канцлер Австрии Александер Шалленберг заявил о строгом карантине в стране. Решение принято на фоне сложной ситуации с COVID-19. Непривитые смогут выходить из дома за продуктами, в аптеку и на работу. Запрещено посещать магазины одежды, мебели и спорттоваров. Нововведение не распространяется на детей младше 12 лет. С 8 ноября невакцинированным уже закрыт доступ в кафе, кино, фитнес-центры, нельзя заселяться в отели. На неделе в Австрии зафиксировали максимум по заболеваемости за время пандемии. За сутки в стране выявили 11 798 случаев COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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