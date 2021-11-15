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Пострадавшая в ЧП на НЛМК доставлена в ожоговый центр

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Пострадавшая в ЧП на Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК), где ранее произошел хлопок с последующим возгоранием, доставлена в ожоговый центр, сообщили в пресс-службе группы НЛМК.

«Пострадавшая доставлена в ожоговый центр, руководство предприятия оперативно получает информацию о ее состоянии», — отметили в пресс-службе.

Состояние госпитализированной оценивается как тяжелое, сообщил «РИА Новости» представитель экстренных служб региона.

«Пострадавшая в реанимации, в сознании. Состояние тяжелое», — сообщил собеседник агентства.

По факту инцидента прокуратура и Следственный комитет (СК) по региону начали проверки.

Сообщение о взрыве в одном из цехов НЛМК поступило на пульт МЧС в 21:14 этого же дня. По прибытии сотрудников ведомства на место происшествия было установлено, что произошло частичное обрушение кровли.

Всего к ликвидации последствий происшествия привлечено 30 человек и девять единиц техники, уточнили в ведомстве.

Также в МЧС сообщали, что под завалами цеха могли находиться люди. Позже эту информацию официально опровергли.

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