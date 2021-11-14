В Москве охранник «Магнита» избил двух посетителей битой

В Москве в районе станции метро «Ховрино» в продуктовом магазине сети «Магнит» охранник избил двух посетителей битой. Об этом сообщает в воскресенье, 14 ноября, телеканал РЕН ТВ.

На место происшествия направлены сотрудники правоохранительных органов. Подробности произошедшего уточняются.

28 сентября в Москве арестовали мужчину, который в женском платье напал с топором на посетителей магазина «Магнит». Дмитрий С. пробудет под стражей до 25 ноября.