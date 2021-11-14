ФБР признало рассылку фейковых писем со своей почты

Федеральное бюро расследований США признало 14 ноября, что кто-то рассылал фейковые электронные письма с его адресов, однако отрицает факт похищения личных данных.

«ФБР в курсе ошибки в настройках программного обеспечения, которая временно позволила воспользоваться правоохранительным порталом LEEP и рассылать фейковые письма. LEEP — это IT-инфраструктура ФБР, которую мы используем для коммуникации с нашими партнерами в правоохранительных органах на уровне штатов и на местном уровне»,— сообщается в Twitter ведомства.

В бюро подчеркнули, что никто не смог получить доступ или взломать данные или личные данные из сетей.

При этом в ведомстве отметили, что как только узнали о произошедшем, немедленно устранили уязвимость системы.

О том, что хакеры взломали электронную почту ФБР, стало известно в субботу, 13 ноября, из сообщения Bloomberg. Уточнялось, что в спам-письмах, которые были отправлены на адреса не менее 100 тыс. почтовых ящиков, злоумышленник назвал эксперта по кибербезопасности Винни Троя, который в прошлом году провел расследование в отношении хакерской группы The Dark Overlord.

По словам главы отдела профессиональных услуг в компании BlueVoyant Остина Бергласа, у ФБР есть несколько систем электронной почты — та, которую взломали, не используется для передачи секретной информации.

Ранее, 11 ноября, в Минцифры РФ рассказали о беспрецедентной кибератаке на портал «Госуслуг». Первая атака мощностью свыше 680 гигабит в секунду была зафиксирована еще 10 ноября. 11 ноября в течение 20 минут некоторые пользователи столкнулись со сложностями входа на портал.