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«Грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

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Предприятия 12 самых грязных городов столкнуться с наказанием, если не будут снижать выбросы в атмосферу. Федеральный проект «Чистый воздух» предусмотрел: к 2024 году компании должны будут уменьшить выбросы на 20% (речь идет о квоте). Речь идет о таких городах, как Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита. Минприроды и Росприроднадзор должны предоставить в правительство предложения о коррекции действующего регулирования. Это позволит установить ответственности для юридических лиц и ИП, если они не выполнят обязанности о квотировании выбросов. Об этом сказано в протоколе вице-премьера Виктории Абрамченко от 26 октября, с которым ознакомились «Известия». В поручении сказано: для этого можно использовать повышающие коэффициенты к ставкам за негативное воздействие на окружающую среду.

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Квоты или допустимые объемы выбросов в проекте «Чистый город» устанавливают для промышленных предприятий, объектов ЖКХ, социальной и транспортной инфраструктуры с учетом целей в каждом конкретном регионе. Больше всего объектов, которые попали под квоты, в Омске — 145 и Челябинске — 71, в других регионах — около 30 в каждом.

Вне зависимости от проекта «Чистый город» в России предприятия платят за негативное воздействие на окружающую среду: на воду, почву и воздух. Это денежная компенсация за загрязнения, сказали «Известиям» в Минприроды. Речь идет о стационарных объектах, которым присвоены категории: от 1 (значительное воздействие на природу) до 3. Предприятия 4 категории — с минимальным воздействием на среду — не платят по ставкам.

В Росприроднадзоре «Известиям» уточнили, что практически все квотируемые объекты в 12 городах «Чистого воздуха» попадают по 1-3 категории. То есть они оплачивают свое негативное воздействие на окружающую среду. Служба предлагает применять к компаниям, которые нарушат квоту о снижении выбросов на 20% к 2024 году, повышающий коэффициент, который равен 100. Росприроднадзор направил такое предложение в Минприроды.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Воздушная тревожность: «грязные» компании заплатят за отказ снижать выбросы

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