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Стала известна причина смерти актера из «Реальных пацанов»

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Актер Игорь Бондаренко умер от тяжелой формы рака. Об этом 14 ноября сообщил художественный руководитель театра «ФЭСТ» Игорь Шаповалов.

«Он очень тяжело заболел раком. Два года шла борьба за его восстановление, мы обращались в различные клиники. У него было четыре химии, три операции, облучения были. В общем, очень серьезное такое лечение, но, к сожалению, это не помогло», — сказал он РЕН ТВ.

По словам Шаповалова, Бондаренко стоял у истоков театра ФЭСТ. Он отметил, что в коллективе его талант высоко ценился, а по уровню одаренности его можно было сравнить с Евгением Леоновым.

Худрук театра также рассказал, что актер был жизнерадостным и «теплым» человеком. Кроме того, он сочинял песни и был хорошим художником и неплохим танцором.

О смерти Бондаренко в возрасте 55 лет стало известно ранее в воскресенье. В театре его назвали выдающимся мастером сцены, каждая роль которого была сделана тонко и безмерно талантливо.

Отпевание и гражданская панихида состоятся в понедельник, 15 ноября, на основной сцене театра. Отпевание начнется в 10:30.

Игорь Бондаренко — заслуженный артист России. В 1995 году окончил Высшее театральное училище им. М.С. Щепкина. Служил в театре «ФЭСТ» с 1988 года. Популярность актеру принесли роли в сериалах «Склифосовский», «Реальные пацаны», «Кармелита», «Счастливы вместе».

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