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Хорватские СМИ поблагодарили Кудряшова за гол в свои ворота

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Хорватские СМИ опубликовали материалы с благодарностями в адрес российского защитника Федора Кудряшова, который забил автогол в собственные ворота во время игры со сборной Хорватии.

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Заголовки «Спасибо, Федор!» появились на сайтах нескольких крупных медиа страны. «Кудряшов привезет в Катар хорватов, россияне выйдут в плей-офф» — такой заголовок у одной из статей об игре сборных России и Хорватии.

Как после игры рассказал журналистам главный тренер российской сборной Валерий Карпин, в его тренерской карьере поражение от сборной Хорватии стало закономерным и самым обидным. По его словам, команда большую часть времени оборонялась и отдала инициативу соперникам.

Самой главной причиной поражения он счел отсутствие контригры. По мнению Карпина, многие футболисты не хотели играть с мячом.

На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил автогол в правый угол своих ворот. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Перед игрой россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев призвал не винить Кудряшова в произошедшем. По его мнению, поражение сборной России было заслуженным и в целом команда слишком много времени находилась в обороне, не используя контратаки.

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