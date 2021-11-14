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Снег и гололед ожидаются в ночь на понедельник в Москве

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В Москве ночью ожидается снег, возможен также гололед. Об этом 14 ноября сообщает комплекс городского хозяйства в Telegram-канале.

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«По прогнозам синоптиков, сегодня с 21:00 и до 9:00 15 ноября в столице местами небольшой снег, его прирост может составить до 1 см, температура воздуха от –2 до 0 градусов, что может способствовать образованию гололедицы»,— говорится в сообщении.

Отмечается также, что возможны порывы ветра до 14 м/с.

Городские службы непрерывно мониторят состояние опасных для движения транспорта участков дорог.

Ранее в воскресенье руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что на следующей неделе ожидаются аномальные температурные явления в регионах Урала, а также Северо-Западного и Дальневосточного федеральных округов. По его словам, с 15 ноября похолодание с морозами до –18…–20 градусов наступит на Урале, в Северо-Западном федеральном округе с 16 ноября установится температура воздуха выше нормы на 4–7 градусов, а в Дальневосточном федеральном округе аномальное тепло продержится приблизительно до 19 ноября.

12 ноября пресс-служба минтранса Московской области сообщила о том, что коммунальные и дорожные службы Московской области переведены на усиленный режим работы из-за ухудшения погодных условий. В частности, сообщалось, что специалисты проводят обработку противогололедными материалами и очистку проезжей части от снега. Обильный снегопад также утром прошел в Москве.

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