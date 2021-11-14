Боррель заявил, что Москва не позволит Минску перекрыть газопровод

Россия не позволит Белоруссии приостановить поставки газа через территорию страны в Европу. Об этом 14 ноября заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в эфире France 24.

«Лукашенко (президент Белоруссии Александр. — Ред.) посадил в тюрьму 35 тыс. человек. Если бы он мог (перекрыть подачу газа в Европу. — Ред.), он бы это сделал, но русские не позволят ему, потому что это они продают газ», — сказал Боррель.

Глава дипломатии ЕС также заявил, что согласен с позицией России в необходимости прямых контактов с Белоруссией по вопросу миграционного кризиса на польско-белорусской границе. Он также отметил, что не верит в идею строительства стены на границе Польши и Белоруссии.

Ранее, 13 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что ничего не знает о намерении Лукашенко перекрыть газ, поступающий в Европу через транснациональный магистральный экспортный газопровод «Ямал–Европа». Вместе с тем российский лидер подчеркнул, что подобное было бы нарушением транзитного контракта с Россией. Российский лидер также предположил, что Лукашенко сказал о перекрытии газа «просто в сердцах».

О возможности перекрыть газ президент Белоруссии заявил 11 ноября. Такой шаг он назвал ответом на пятый пакет санкций, который может принять Евросоюз в отношении Минска.

Еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони подчеркнул, что ЕС не позволит запугать себя подобными угрозами. Врио главы МИД Германии Хайко Маас заявил, что ЕС расширит санкции в отношении Белоруссии, а также физических лиц и компаний, которые причастны к перевозке нелегальных мигрантов в Белоруссию.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.