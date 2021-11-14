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Аллею маршалов Великой Отечественной войны открыли в Тверской области

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Недалеко от города Нелидово Тверской области в лесном массиве на территории бывшей экспериментальной шахты девять лет продолжается масштабная стройка.

Добровольцы на народных субботниках превращают руины в мемориал Памяти. На Красном доме открыли аллею маршалов Великой Отечественной войны, пишут Тверские ведомости.

Напомним, 7 ноября ровно 80 лет назад на Красной площади прошел легендарный парад. Участники парада спустя несколько дней ушли на фронт защищать Родину. В честь этих событий нелидовская техшкола ДОСААФ под руководством Александра Селедцова провела митинг на мемориале Красный дом.

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