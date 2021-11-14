Армения заявила о стабилизации обстановки на границе с Азербайджаном

Министерство обороны Армении 14 ноября заявило об относительной стабилизации обстановки на участке границы с Азербайджаном, где, как ранее сообщалось, азербайджанские ВС пытались продвинуть свои позиции.

«По состоянию на 19:00 (18:00 мск) обстановка на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, где подразделения ВС Азербайджана попытались обеспечить позиционное продвижение, относительно стабилизировалась. Стрельбы нет. Ведутся переговоры для разрешения ситуации. С армянской стороны пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в министерстве заявили, что распространяемая в социальных сетях информация, что на данном участке границы на армянскую территорию вошла бронетехника ВС Азербайджана, не соответствует действительности.

Ранее в воскресенье сообщалось, что вооруженные силы Азербайджана предприняли попытку наступления на восточном направлении границы с Арменией, после чего завязалась перестрелка. Отмечалось, что армянские военные предотвратили попытки противника расположиться в этом районе.

7 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян высоко оценил действия российских миротворцев в Нагорном Карабахе и отметил их роль в обеспечении безопасности в регионе. При этом он отметил, что режим прекращения огня в Нагорном Карабахе соблюдается не полностью.

21 октября президент России Владимир Путин заявил, что Армении и Азербайджану удалось подняться над конъюнктурой и решить кризис в Карабахе. Он подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев и Пашинян проявили политическую мудрость, приняв решение остановить кровопролитие в регионе.

В ноябре 2020 года Алиев вместе с Путиным и Пашиняном подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Отношения двух стран остаются напряженными с момента объявления Нагорным Карабахом о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В ходе войны в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом. В течение этого времени происходило обострение ситуации.