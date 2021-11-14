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Дюков отреагировал на поражение России в матче с Хорватией

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков 14 ноября подвел итоги матча отборочного цикла ЧМ-2022 сборной России против команды Хорватии (0:1).

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«Сложно сказать, чего не хватило...» — сказал он «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, тренер сборной Хорватии Ивица Олич заметил, что сборная Хорватии, как и обычно, сыграла хорошо, однако в этой игре просто не получилось забить.

«Можно сказать, что сборная Хорватии сыграла каждую игру хорошо. В этом матче просто не получалось забить. В последние десять минут вышли с целью забить. Россия не пыталась что-то переделать, а 90 минут обороняться очень сложно. Было видно, что Россия может забить, но показали они мало. Хорватия была сильнее»,— заявил он «Спорт-Экспресс».

По его словам, Россия его удивила тем, что ничего не показала.

Российская сборная по футболу ранее в воскресенье проиграла команде Хорватии в ключевом матче отборочного цикла и упустила шанс прямого выхода на ЧМ по футболу в Катаре. На 81-й минуте игры Федор Кудряшов забил гол в правый угол своих ворот. Встреча закончилась со счетом 0:1.

Сборная потерпела первое поражение под руководством главного тренера Валерия Карпина и заняла второе место в отборочной группе H.

Перед игрой россияне лидировали в группе и для получения прямой путевки на чемпионат мира в Катаре России было достаточно ничьей. У Хорватии было 20 очков и второе место.

Команды, занявшие вторые места, отправятся в весенний стыковой турнир.

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