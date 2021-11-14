Двое детей провалились под лед и утонули под Челябинском

Два мальчика погибли на реке Сынтасты в Челябинской области, провалившись под тонкий лед. Об этом 14 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МЧС.

Свидетелем произошедшего стал житель поселке Бреды. Мужчина рыбачил на берегу реки, когда увидел в полынье детей. Он позвонил в экстренные службы.

«При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Из полыньи спасатели достали тела мальчиков 9–10 лет. На месте инцидента работали 11 сотрудников ведомства, выезжали четыре единицы спецтехники.

В поселок выезжал психолог для оказания психологической помощи родственникам.

12 ноября в водоеме поселка Кушкуль в Оренбурге утонули двое детей четырех и шести лет. Они провалились под лед и выбраться уже не смогли.

26 октября в Хабаровском крае в поселке Горный под лед провалились двое детей. Они утонули. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.