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Двое детей провалились под лед и утонули под Челябинском

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Два мальчика погибли на реке Сынтасты в Челябинской области, провалившись под тонкий лед. Об этом 14 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МЧС.

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Свидетелем произошедшего стал житель поселке Бреды. Мужчина рыбачил на берегу реки, когда увидел в полынье детей. Он позвонил в экстренные службы.

«При выяснении обстоятельств установлено, что дети гуляли по неокрепшему льду без присмотра взрослых», — отметили в ГУ МЧС по Челябинской области.

Из полыньи спасатели достали тела мальчиков 9–10 лет. На месте инцидента работали 11 сотрудников ведомства, выезжали четыре единицы спецтехники.

В поселок выезжал психолог для оказания психологической помощи родственникам.

12 ноября в водоеме поселка Кушкуль в Оренбурге утонули двое детей четырех и шести лет. Они провалились под лед и выбраться уже не смогли.

26 октября в Хабаровском крае в поселке Горный под лед провалились двое детей. Они утонули. По факту их гибели возбуждено уголовное дело.

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