Без второй половинки: раритет от двух битлов и покинутая Тэйлор Свифт

Эрик Клэптон борется с пандемией, Тэйлор Свифт снимает кино, а основатель Gorillaz выходит на сцену без мультяшек. Поток ярких релизов не прекращается: в этот раз практически в каждой из наших традиционных «номинаций» конкуренция была жесточайшей. «Известия» сделали свой выбор, а вы можете с ним согласиться или нет.

Сингл недели

Radhe Shaam

Заметных синглов на этой неделе было с избытком, в том числе от исполнителей, которых мы давно не слышали, — отличились и Аврил Лавин, и Korn… Но как им конкурировать с неизвестной ранее песней The Beatles? Ну почти Beatles. Речь о сенсационной находке: психоделическом треке Radhe Shaam, записанном Ринго Старром и Джорджем Харрисоном в той же студии, где они работали над Hey Jude.

Автор композиции — индийский романист и поэт Суреш Джоши. Именно он и обнаружил на чердаке своего дома пленку с той сессией. В 1968-м Джоши записывал на Trident Studios в лондонском Сохо музыку к своему документальному фильму East Meets West. Однажды туда пришли Джордж и Ринго. Харрисон был увлечен восточной философией, заговорил с Джоши и предложил ему сочинить нечто необычное — рок в индийском стиле. Получилась Radhe Shaam. Вокальную партию в итоге исполнил индиец Аашиш Хан, а на гитаре и ударных сыграли битлы.

Хотя назвать Radhe Shaam творчеством The Beatles было бы как минимум натяжкой, сегодня этот номер представляет не только историческую ценность, но и музыкальную: особенно любопытна вторая половина песни, где простейший нисходящий мотив повторяется снова и снова, вводя слушателя в транс. Ну и, конечно, атмосфера 1960-х здесь чувствуется как нельзя лучше.

Клип недели

Taylor Swift — All Too Well

Тэйлор Свифт продолжает выпуск перезаписанных версий своих первых шести альбомов. Ранее мы рассказывали про The Fearless (Taylor’s Version), теперь настал черед Red. Впрочем, самое интересное тут — не основной трек-лист (он в точности повторяет первоначальный, включая порядок следования), и даже не десяток дополнительных песен, только одна из которых — благотворительный сингл Ronan — была ранее опубликована. В центре внимания оказался короткометражный фильм-клип, срежиссированный самой Тэйлор и основанный на 10-минутной версии ее песни All Too Well.

Слушайте All Too Well — Taylor Swift на Яндекс.Музыке

К слову, это уже не первый кинематографический опыт поп-звезды — ранее она снимала ролики к своим альбомам Folklore и Evermore. Но если там ставка была на спецэффекты, призванные передать сказочно-волшебную атмосферу, то All Too Well получился чистой воды мелодрамой. Сюжет до банального прост: парень с девушкой встречаются, влюбляются, живут вместе, ссорятся, мирятся… Однажды он ее бросает. А годы спустя она, став известной писательницей, представляет свою книгу (очевидно, об этих отношениях), и он наблюдает ее успех, стоя на улице под снегом и глядя через окно.

Снято это, разумеется, со всеми возможными голливудскими штампами, и сложно сказать, сознательно ли Тэйлор так сделала или она действительно иначе не может.

Но главная приманка для поклонников — в другом: повзрослевшую героиню певица сыграла сама. Хотя выглядит она едва ли не моложе своей «юной версии».

Альбом недели

Eric Clapton — The Lady in the Balcony: Lockdown Sessions

Альбомом недели по всем признакам должно было стать долгожданное «Смутное время» Оксимирона. Но в итоге оказалось, что вышедшая пластинка — просто сборник старого материала (за исключением нескольких треков), иначе говоря — микстейп. Другие кандидаты из наших соотечественников — Ёлка и «Крематорий»: поклонникам этих исполнителей упустить их релизы никак нельзя. Но в мировом масштабе куда более заметен, конечно, двойной CD Эрика Клэптона, в названии которого есть столь привычная уже фраза Lockdown Sessions.

Слушайте The Lady In The Balcony: Lockdown Sessions — Eric Clapton на Яндекс.Музыке

Строго говоря, это концертный альбом, но, как уже можно догадаться, записанный без публики. В феврале 2021 года планировавшиеся выступления Клэптона в лондонском The Royal Albert Hall были отменены из-за пандемии, но рок-кумир решил все-таки исполнить программу со своими музыкантами — пусть и не для «живой» аудитории. Результатом стала почти двухчасовая запись, вышедшая на днях одновременно в нескольких форматах — в том числе на Blu-Ray (видео) и виниле (аудио).

Наряду с известными хитами самого Эрика в трек-лист вошли блюзовые стандарты, и в целом настроение этой музыки вовсе даже не упадническое, как можно было бы предположить, а философско-меланхоличное, подчас с ироничным ретрофлером. Послушайте, как, например, звучит стандарт Nobody Knows You When You're Down and Out и Man Of The World.

Трансляция недели

Damon Albarn (live) — ARTE Concert Festival 2021

Еще один яркий релиз недели — сольный альбом основателя Blur и Gorillaz Дэймона Албарна The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows. Вокальные мелодии в эстетской электронной «оболочке» здесь соседствуют с экспериментальными инструменталками, а некоторые песни вполне могли бы появиться на альбоме тех же Gorillaz. А убедиться в том, что никакого водораздела между разными ипостасями Албарна на самом деле нет, можно по концерту в рамках фестиваля ARTE.

Слушайте The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows — Damon Albarn на Яндекс.Музыке

В парижском зале Gaîté Lyrique Албарн исполнил 16 номеров, большинство из которых взяты, собственно, с нового диска. Но к ним добавлены, например, прекрасная On Melancholy Hill из гориллазовского альбома PlasticBeach и блюровская Out of Time.

И всё это звучит в исполнении Албарна как-то особенно искренне и интимно. Чередуя аккомпанирующие инструменты, балансируя между акустикой и электроникой, он создает удивительно естественное звучание без малейшего оттенка пластиковой искусственности, присущего Gorillaz. В общем, если кто-то сомневался, что Дэймон Албарн может быть убедителен без звездных товарищей по сцене — реальных и виртуальных, стоит посмотреть это выступление, благо оно доступно на YouTube бесплатно.