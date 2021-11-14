СК организовал проверку после побега заключенного из больницы в Ленобласти

Следственный комитет организовал проверку по факту халатности сотрудников колонии-поселения в Ленобласти, заключенный которой проходил лечение в больнице и сбежал. Об этом 14 ноября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленинградской области.

«Проводится доследственная проверка по факту халатности должностных лиц колонии-поселения, в результате которой произошел побег осужденного из волосовской межрайонной больницы», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Между тем в УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщили, что осужденный 1985 года рождения уклонился от отбывания наказания в колонии-поселении № 1. Отмечается, что мужчина находился в больнице на стационарном лечении и без охраны в соответствии с законодательством.

Проверку также проводит прокуратура. В ходе нее будет дана оценка деятельности ответственных должностных лиц, причин и условий побега осужденного.

Ранее, 13 ноября, в Новосибирской области из колонии-поселения строгого режима № 8 бежал четырежды судимый заключенный. Мужчину в 2012 году дважды привлекали к ответственности за кражи, после чего он получил шесть месяцев реального срока и два года лишения свободы условно. В 2014 году его приговорили к девяти годам и семи месяцам колонии строгого режима за шесть эпизодов грабежа и разбоя.

4 ноября из психиатрической клинической больницы в Чеховском районе Московской области сбежал пациент, который был осужден за убийство и находился на принудительном лечении. По предварительным данным, он покинул клинику после конфликта с охраной.