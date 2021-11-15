Решение ФРС о сокращении с ноября программы выкупа активов хотя и было широко ожидаемым, стало поворотным событием для мировых рынков. Мягкая денежная политика осталась в прошлом, и теперь внимание рынков будет обращено на сроки начала подъема ключевых ставок мировыми центробанками. Сокращение объемов и удорожание ликвидности заставят инвесторов внимательнее относиться к фундаментальным факторам, а также проявлять больше осторожности при размещении средств в рисковых активах. Не стоит забывать, что всё это происходит на фоне продолжающейся пандемии, сохранения высоких темпов инфляции и торможения в динамике экономического восстановления во многих странах.

Потребительская инфляция в США составила 6,2%. Это максимальное значение за 30 лет. Вероятно, ФРС придется реагировать на рост цен более ранним повышением ставки, чем закладывают рынки. Всё это не самые лучшие новости для развивающихся рынков, включая российский.

Между тем данные по инфляции, опубликованные Росстатом в прошедшую среду, больших сюрпризов не принесли. С одной стороны, в октябре этот показатель в стране вырос до 8,1% (на рынке ожидали 8%) на фоне ценников на продовольственные товары. Прежде всего, на плодоовощную продукцию — например, в прошлом месяце было отмечено заметное увеличение цен на огурцы и помидоры.

С другой стороны, недельная динамика инфляции показала небольшое замедление темпов роста: к 1 ноября потребительские цены в РФ повысились на 0,21% (неделей ранее увеличение составило 0,28%).

В прошлом ноябре инфляция в России стала ускоряться с первых чисел месяца: за неделю к 9 ноября 2020 года показатель вырос на 0,2% после пяти недель роста на 0,1%. Это означает, что, если в ближайшую неделю-две рост цен в РФ стабилизируется у отметки в районе 0,2%, это позволит остановить разгон годовой инфляции — тогда с большой долей вероятности текущий темп ускорения инфляции около 8% останется пиковым. Если это произойдет, я считаю, что ЦБ на следующем заседании в декабре может ограничиться небольшим шагом повышения ключевой ставки (25 б.п.).

В сложившейся ситуации особое значение с точки зрения управления инфляционными ожиданиями имеет обменный курс рубля. Ранее мы уже писали, что его усиление помогает снижать негативный эффект от переноса внешней инфляции на внутреннюю динамику изменения потребительских цен. Укрепление рубля против доллара в октябре повысило шансы на скорую стабилизацию инфляции в РФ. Однако быстрый разворот в курсе российской валюты, который мы наблюдали в последнюю неделю, повышает риски сохранения инфляционного давления на протяжении более длительного времени. Слабость рубля в первую очередь была вызвана внешними факторами. Дополнительными факторами давления на нацвалюту стали решение Минфина резко (на 70%) увеличить в ноябре объем покупки валюты и золота в резервы, а также коррекция в нефтяных ценах.

Перспективы роста для рубля и российского рынка в текущих условиях выглядят довольно туманными. К тому же появились новые риски со стороны геополитики. Это и кризис на польско-белорусской границе, и недружественные высказывания представителей США в отношении РФ в связи с ситуацией на востоке Украины.

В пятницу, например, наблюдались распродажи на Мосбирже — инвесторы обеспокоены усилением внешнеполитической напряженности. Если она не спадет до заседания ЦБ РФ, регулятор может поднять ставку на 0,75 п.п., до 8,25%, чтобы ставка вновь стала положительной по отношению к инфляции. Решительные действия со стороны регулятора отбивают желание играть против рубля у спекулянтов.

Если реализуется прогноз о повышении ставки до 8,25%, то появится отличная возможность заработать в длинных ОФЗ с горизонтом один-два года, чем обязательно воспользуются нерезиденты, так как прогноз по инфляции и ставке на конец 2022 и начало 2023 года — в пределах 7%. Таким образом, доходности в ОФЗ должны падать, а вот цена на облигации — расти.

Автор — начальник управления персонального брокерского обслуживания «БКС Мир инвестиций»

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