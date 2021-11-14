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Жители Оренбуржья рассказали о подозреваемом в убийстве жены и дочери

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Подозреваемый в убийстве ребенка и матери в Оренбурге Александр Кузнецов воспитывался в детдоме, по манере поведения был «какой-то нервный» и возбужденный. Об этом в воскресенье, 14 ноября, рассказала однокурсница погибшей Виктория Щелушкина РЕН ТВ.

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Как отметила девушка, у Кузнецова была эпилепсия и он получал пенсию. Щелушкина предположила, что на момент произошедшего он был не в себе — она не исключает, что у него «какая-то болезнь развивалась».

«Он вроде как разговаривает, но что-то такое в нем есть, какое-то отклонение он имеет», — рассказала однокурсница.

По ее словам, погибшая забеременела от Кузнецова еще в 16 лет и больше в техникум не приходила. На работу она не устраивалась.

«Спокойная была сама по себе. Она не агрессировала никогда, ничего такого не было», — сказала собеседница журналистов.

При этом, по ее словам, погибшая считала, что вступила в серьезные отношения с Кузнецовым слишком рано.

«Она еще в общежитии говорила, что не нагулялась, когда забеременела и начала жить с Сашей», — сказала девушка.

В свою очередь, соседка семьи Анжелика Мунтаева рассказала, что семья казалась спокойной, криков и скандалов никогда не было слышно.

«Вообще спокойный [Кузнецов] был. Здесь же стены тонкие, и никогда я не слышала, чтобы они выясняли отношения. Всегда тихо было. Он всегда время с дочкой проводил», — сказала она.

Друг подозреваемого тоже назвал Кузнецова тихим и спокойным.

«Спокойный, тихий пацан был. Ничего не предвещало. Не употреблял. У него эпилепсия была с рождения», — рассказал он.

Друг уточнил, что Кузнецов был задержан спустя примерно полтора часа после преступления, пока пешком дошел до поселка Октябрьский, где у него живут мать и отчим.

12 ноября тела 20-летней матери и ее ребенка обнаружили в квартире жилого дома, расположенного в селе Кваркино. По факту двойного убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. Уточнялось, что ребенок был задушен, а его матери нанесены колото-резаные ранения.

В убийстве заподозрили мужа женщины Александра Кузнецова. Отмечалось, что мужчина мог зарезать супругу во время ссоры, после чего задушить дочь. Как рассказывали соседи, женщина изменяла своему супругу, а дочь могла быть не от него, однако в целом семья создавала положительное впечатление и не была замечена в алкоголе.

В тот же день 25-летнего подозреваемого задержали.

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