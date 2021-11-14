Погибшие после инцидента в московском метро оказались братьями

Участниками смертельного инцидента на платформе станции Московского метрополитена «Сходненская» были родные братья. Об этом 14 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

Обнаруженный мертвым на улице Свободы оказался Караном Азизовым. Ему было 22 года.

«Он брат мужчины, который получил смертельные травмы в результате падения на пути», — рассказал телеканалу источник.

По его словам, перед происшествием молодой человек поссорился со своей девушкой. При этом его старший брат находился рядом и проследовал за ним в метро.

Инцидент на станции метро «Сходненская» произошел 13 ноября. Согласно сообщению столичного дептранса, мужчина погиб, спасая пассажира, упавшего на пути. Выживший же скрылся с места происшествия.

Однако через несколько часов его обнаружили мертвым в нескольких километрах от «Сходненской» на улице Свободы. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

Мужчине, который погиб в метро при попытке спасти прыгнувшего под поезд человека, было 26 лет. Им оказался Алихан Азизов.

Машинист поезда, под которым 13 ноября погиб мужчина, получил психологическую травму. Ему оказывается помощь.