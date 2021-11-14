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Погибшие после инцидента в московском метро оказались братьями

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Участниками смертельного инцидента на платформе станции Московского метрополитена «Сходненская» были родные братья. Об этом 14 ноября сообщил телеканал РЕН ТВ.

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Обнаруженный мертвым на улице Свободы оказался Караном Азизовым. Ему было 22 года.

«Он брат мужчины, который получил смертельные травмы в результате падения на пути», — рассказал телеканалу источник.

По его словам, перед происшествием молодой человек поссорился со своей девушкой. При этом его старший брат находился рядом и проследовал за ним в метро.

Инцидент на станции метро «Сходненская» произошел 13 ноября. Согласно сообщению столичного дептранса, мужчина погиб, спасая пассажира, упавшего на пути. Выживший же скрылся с места происшествия.

Однако через несколько часов его обнаружили мертвым в нескольких километрах от «Сходненской» на улице Свободы. По предварительной информации, он свел счеты с жизнью.

Мужчине, который погиб в метро при попытке спасти прыгнувшего под поезд человека, было 26 лет. Им оказался Алихан Азизов.

Машинист поезда, под которым 13 ноября погиб мужчина, получил психологическую травму. Ему оказывается помощь.

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