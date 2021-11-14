Слуцкий назвал цинизмом реакцию Пентагона на сообщения об ударе в Сирии

Американские военные неоднократно допускали гибель мирного населения при нанесении ударов как в Сирии, так и в Ираке и Афганистане, их реакция на очередной вскрывшийся инцидент цинична. Об этом 14 ноября написал в своем Telegram-канале председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

13 ноября The New York Times сообщила, что военные Соединенных Штатов умолчали об авиаударах в Сирии, которые в 2019 году унесли жизни мирных жителей. По утверждениям авторов материала, 18 марта 2019 года американский штурмовик F-15E без предупреждения сбросил 500-фунтовую бомбу на жителей в городе Багуз — толпе примерно из 70 женщин и детей.

В 2019 году по целям в Сирии и Ираке было нанесено около тысячи ударов с использованием 4729 бомб и ракет. По официальным данным, число погибших среди гражданского населения за весь год составляет всего 22 человека, а ударов от 18 марта в этом списке нет, отметили журналисты.

«И что же реакция американских военных? Цинизм высшей пробы! Следуя их жестокой математике, присутствие менее чем 20 боевиков — вполне достаточный повод для бомбардировки и убийства еще 50 человек, которые вполне могли оказаться мирными жителями»,— заявил Слуцкий.

По словам депутата, это не первый подобный инцидент. Он отметил, что мирные жители постоянно становились «разменной монетой» и «сопутствующим ущербом» в ходе применения США авиации в Афганистане, Ираке и Сирии.

В конце июля стало известно, что США не намерены сворачивать военное присутствие на территории Сирии и продолжат оказывать поддержку и консультации курдскому альянсу «Силы демократической Сирии» (СДС). Порядка 900 американских военнослужащих, включая «зеленые береты» (спецподразделение сухопутных сил), останутся в Сирии для поддержки и консультирования СДС, которые борются с террористами.

15 марта 2021 года исполнилось 10 лет с начала войны в Сирии. В 2017 году было объявлено о победе над запрещенной в России террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке. По данным ООН, за прошедшие с начала конфликта 10 лет Сирию были вынуждены покинуть свыше 5,6 млн человек. Большая их часть бежала в Турцию, Ливан, Германию.