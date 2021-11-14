В подмосковной Балашихе избили мужчину за замечание

Мужчина пострадал в результате драки в подмосковной Балашихе, возбуждено уголовное дело. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщила на своем сайте прокуратура региона.

Инцидент произошел 12 ноября на проспекте Жуковского. Конфликт возник на бытовой почве, пострадал мужчина 1987 года рождения, отметили в ведомстве.

«Сотрудниками полиции установлены личности участников инцидента», — добавили в прокуратуре

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2. ст. 213 УК РФ), нарушителям грозит лишение свободы на срок до семи лет. Ход расследования уголовного дела находится на контроле городской прокуратуры.

Как рассказал ТАСС источник в полиции, мужчина возвращался домой с супругой и маленьким сыном. Он сделал замечание неизвестному, который непристойно вел себя у подъезда дома. Завязалась перепалка, переросшая в драку. При этом на помощь неизвестному прибежали еще несколько человек.

4 ноября в Новых Ватутинках группа лиц избила двух мужчин, у одного из которых на руках был ребенок. На следующий день пострадавший рассказал, что один из нападавших ударил его четырехлетнего сына по щеке, а у второго в руках находился похожий на нож предмет. Один из задержанных заявил, что конфликт инициировал сам отец ребенка.

Дело было передано в территориальное подразделение главного следственного управления СК России по Москве. В ведомстве отметили, что действия нападавших угрожали жизни и здоровью четырехлетнего мальчика.