Карпин объяснил выбор футболистов для стартового состава

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин 14 ноября рассказал о футболистах, выбранных для решающего матча отбора на чемпионат мира – 2022 против команды Хорватии. Тренер отметил, что многие из них не участвовали в матче с Кипром.

«Те, кто сыграл по 90 минут с Кипром, менее восстановлены. Те, кто провел поменьше времени, готовы на 100 процентов. Многие футболисты не участвовали в матче с Кипром. Готовились к Хорватии. Говорить о недовосстановлении нельзя»,— сказал он «Спорт-Экспресс».

По словам Карпина, хотелось бы владеть инициативой все 90 минут, однако сборная Хорватии хочет того же.

«Посмотрим, что произойдет в реальности»,— заключил главный тренер.

Ранее в воскресенье был объявлен стартовый состав сборной. Капитаном будет Георгий Джикия.

Перед последним туром Россия лидирует в группе Н. У сборной 22 очка. У Хорватии 20 очков и второе место. Чтобы выйти на первую позицию, хорватам необходима победа.

В стартовом составе сборной Хорватии на матч отбора на ЧМ-2022 против российской команды выйдут полузащитник испанского «Реала» Лука Модрич и защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен. Также за Хорватию сыграет экс-полузащитник московского ЦСКА, выступающий за английский «Вест Хэм», Никола Влашич.

Матч состоится 14 ноября на стадионе «Полюд» в Сплите. Начало в 17:00 мск.

Ранее, 11 ноября, сборная России по футболу победила команду Кипра в матче девятого тура квалификационного раунда ЧМ-2022, который проходил на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, со счетом 6:0. Мячи забили Александр Ерохин, Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.