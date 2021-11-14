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Бузову попытались занести на руках в ресторан и уронили на ступени

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Российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова попала в неприятную ситуацию, когда приехала на день рождения директора по работе с артистами телеканала МУЗ-ТВ Николая Попова. Именинник попытался занести певицу в ресторан на руках, но оступился и уронил на ступени.

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Видеоролик телеведущая опубликовала на странице в Instagram. На кадрах мужчина поднял артистку на руки, пронес через всю террасу, но оступился и оба оказались на ступенях одного из ресторанов подмосковной Жуковки.

После падения Бузова благополучно поднялась и пошутила над инцидентом.

Позже в соцсети появилось фото, где Попов в компании телеведущей и ее подруг. Как подписала снимок артистка, виновник торжества «невероятно счастлив».

В начале ноября Бузова обвинила руководство МХАТа во лжи после отмены спектакля с ее участием. По ее словам, билеты на спектакль с ее участием продаются хорошо, вопреки словам гендиректора МХАТа Владимира Кехмана.

Официальной причиной отмены спектакля с участием артистки в театре назвали низкие продажи билетов.

Премьера спектакля «Чудесный грузин» в постановке Ренаты Сотириади состоялась 11 и 12 июня. Телеведущая исполнила роль Беллы Шанталь, певицы кабаре, которая «вызывает у всех усмешку». Режиссер объяснила выбор Бузовой на эту роль тем, что певица является такой же неординарной личностью, как Иосиф Сталин.

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