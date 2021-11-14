Российские хоккеисты заняли третье место на Кубке Карьяла

Сборная России по хоккею со счетом 5:2 победила команду Чехии в матче третьего тура первого этапа Евротура — Кубка Карьяла, проходящего в Хельсинки. Об это 14 ноября на своем сайте сообщила газета «Спорт-Экспресс».

Россияне заняли третье место в турнирной таблице Кубка Карьяла с тремя очками. Чехи, не заработав ни одного очка, находятся на четвертой строчке.

В составе российской команды отличились Александр Елесин, Дмитрий Воронков (дубль), Никита Тертышный и Артем Галимов.

За первое место кубка сразятся Швеция и Финляндия.

13 ноября сборная РФ по хоккею проиграла команде Швеции со счетом 2:4. Встреча прошла в Хельсинки на «Хартвалл-Арене».

11 ноября российские хоккеисты проиграли команде Финляндии. Игра закончилась со счетом 3:0.

Сборная России по хоккею принимает участие в первом этапе Евротура в этом сезоне — Кубке Карьяла, который проходит 11–14 ноября. Большая часть команды — хоккеисты 2002 года рождения или младше, которые будут костяком сборной на молодежном чемпионате мира.