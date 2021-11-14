Суд в Ленобласти не стал арестовывать подозреваемого в растлении дочерей

В Ленинградской области мужчину, который подозревается в растлении собственных дочерей, не стали арестовывать. Ему избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом 14 ноября РЕН ТВ сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По словам собеседника телеканала, подозреваемый вместе с супругой воспитывает девять детей, но в последние годы в семье стали происходить ссоры, и отец ушел. Осенью женщина узнала, что муж совращал двух дочерей — старшую и младшую.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Развратные действия».

21 октября появилась информация о пропавшем год назад режиссере «Ералаша» Илье Белостоцком. Оказалось, что вопреки словам родственников о его тяжелой болезни мужчина арестован по подозрению в педофилии.

Уточняется, что заявление на Белостоцкого написал бывший актер, который заявил, что режиссер совратил его в 13 лет. Кроме того, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что материалы о преступлениях режиссера волонтеры более 10 лет назад передавали и в правоохранительные органы, и в «Ералаш», но реакции не было.

В настоящее время расследуется уголовное дело о надругательстве над несовершеннолетним в отношении полного тезки режиссера. По данным, опубликованным на сайте Пресненского суда Москвы, Белостоцкий Илья Дмитриевич был арестован 14 октября прошлого года по подозрению в педофилии (ч. 3 ст. 134 УК РФ). Кроме того, в отношении этого же человека расследуется дело о развратных действиях (ст. 135 УК РФ).

Позже стало известно, что Белостоцкий часто ездил по детским лагерям, предлагая администрации учреждений снимать фильмы с детьми.