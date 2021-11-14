Авраам Руссо описал смертность от COVID-19 фразой «люди умирают как семечки»

52-летний певец Авраам Руссо 13 ноября призвал россиян вакцинироваться от коронавируса. Он рассказал, что в его окружении многие переболели COVID-19.

«Люди умирают как семечки. В мире очень страшные вещи происходят. В моей семье огромное количество людей, которых и похоронить пришлось, и переболели. Среди знакомых тоже. Умирают. И жалко этих людей. Каждая душа — это большая потеря», — поделился певец в беседе с «Вечерней Москвой».

Артист сделал прививку в начале этого года, и подчеркнул, что чувствует себя отлично.

«Очень доволен и всем рекомендую. Просыпайтесь, ребята! Этот вирус не нужен вам», — добавил Руссо.

23 марта Заслуженный артист РФ, певец Сергей Рогожин посоветовал жителям России сделать прививку от коронавируса.

«Вакцинация — это единственная возможность упредить и оградить человечество от болезни», — сказал он.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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