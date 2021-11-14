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Брат Нурмагомедова стал свидетелем по делу о наезде на полицейского

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Следствие рассматривает брата бывшего чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова Усмана как свидетеля по делу о наезде на сотрудника полиции в Дагестане, меру пресечения в его отношении применять не будут. Об этом 14 ноября рассказал источник ТАСС.

«Боец Усман Нурмагомедов проходит свидетелем в деле о наезде на полицейского в Каспийске. В отношении него следствием мера пресечения применяться не будет»,—сказал собеседник агентства.

Инцидент произошел 11 ноября на КПП махачкалинского аэропорта. Усман Нурмагомедов вместе с другом Камалом Идрисовым спешил на рейс и хотел проникнуть в зону, где запрещено движение частных авто. В результате мужчины сбили полицейского на автомобиле, после чего побежали на самолет. По предварительной информации, за рулем находился не Нурмагомедов, а Идрисов.

Позже в Сети появилась видеозапись инцидента. На кадрах видно, как сотрудник ГИБДД пытается остановить машину, в которой, вероятно, находится брат спортсмена со своим приятелем. Однако водитель продолжил движение и осуществил наезд.

Полицейский получил травму головы, также у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

В московском аэропорту Шереметьево Нурмагомедова и его приятеля задержали, под конвоем отправили из Москвы в Махачкалу. 13 ноября суд города Махачкалы отправил под домашний арест Идрисова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей».

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