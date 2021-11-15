Этой осенью мир столкнулся с очередным подъемом заболеваемости коронавирусом. Начало и масштабы этого роста в разных странах различаются, но в той или иной мере он есть. Интересно посмотреть, как развивается ситуация в зависимости от уровня вакцинации населения.

В некоторых странах достигнут уже очень большой прогресс по вакцинации: там хотя бы одной дозой уже привито более 80% жителей. В этом перечне выделяется материковый Китай, то есть в нем привилось уже более 1,25 млрд населения. Это очень большая цифра. Другие крупные страны в этой категории — Испания, Южная Корея, Сингапур. Каков же результат этой кампании? В Китае, по официальным данным, ситуация очень спокойная: 1765 случаев за последние 28 дней и ни одного случая за неделю, закончившуюся 7 ноября. В Сингапуре пока не так хорошо: до сих пор растут и заболеваемость, и смертность. В Южной Корее вакцинация началась только в июле, и охват в 80% достигнут лишь пару недель назад: заболеваемость пока что весьма заметная — около 15 000 случаев за последнюю неделю.

Есть страны, где доля вакцинированных хотя бы одной дозой превышает 70%. Это большая часть Западной Европы, но не только. Например, в этот перечень попали Малайзия и целый ряд стран, которые вроде бы не считаются развитыми.

В числе стран второй группы — Великобритания, где очевидна волна, вызванная вариантом «Дельта». Но смертность там очень небольшая — из-за того, что умирают здесь в основном только невакцинированные. Темпы вакцинации у британцев были очень интенсивными еще летом этого года. Теперь они ослабли, и это можно понять: осталось привить совсем немного людей.

Третья группа — страны, где привилось более 60% населения, и среди них мы видим Венгрию и Израиль. Между прочим, здесь также есть Монголия и другие страны «третьего мира», где к вакцинации сознательно подходят и население, и правительство.

В Израиле сейчас складывается уникальная ситуация. Правительство страны закупило вакцину в числе первых, и основную прививочную кампанию в этой стране провели в первом квартале 2021 года. Когда же в августе пришел вариант «Дельта», он стал «прошибать» иммунитет у тех, кто вакцинировался восемь месяцев назад. Поэтому после консультаций с экспертами было принято решение о дополнительной, третьей, вакцинации, то есть о ревакцинации в тех терминах, в которых принято говорить у нас. Это интенсивно начали проводить в жизнь, и в результате заболеваемость уже сильно снизилась.

И еще две картинки. Первая — про Венгрию, которая активно использовала нашу вакцину «Спутник». Здесь осенью 2021 года вообще практически нет волн ни по заболеваемости, ни по смертности. При этом в стране активно продолжают вакцинацию и ревакцинацию.

Наконец, Аргентина. Эта страна тоже в существенных объемах применяет «Спутник V» наряду с другими вакцинами. Более того, здесь проводят собственные независимые клинические испытания этой вакцины, и местные ученые даже делают публикации по этому поводу. В стране сейчас и темпы вакцинации хорошие, и заболеваемость очень низкая (и она продолжает снижаться). Это еще раз говорит о том, что вакцины, в том числе и наша, работают, что они снижают заболеваемость и смертность.

К сожалению, сейчас Россия по охвату вакцинацией занимает не самое заметное место: на 14 ноября 42% нашего населения привилось одной дозой, двумя — 35%. Такая доля коллективного иммунитета не отражается на ходе эпидемии, потому что репродуктивное число для варианта «Дельта» — примерно 5 (это означает, что один инфицированный заражает в среднем пять человек). Чтобы начать побеждать пандемию, надо путем вакцинации сократить это репродуктивное число до одного. А это как раз означает, что необходимый процент вакцинированных должен быть не менее 80, то есть четыре из пяти человек должны быть вакцинированы.

В результате у нас заболеваемость на очень высоком уровне, потому что при столь высоком репродуктивном числе еще и маски мало кто носит. Ну а про смертность вообще говорить непросто: пока она даже выше, чем зимой прошлого года.

Причин того, что у нас такие низкие темпы вакцинации, много. Назову одну важную.

Дело в том, что у нас есть сайт, посвященный вакцине «Спутник», но о нем практически никто не знает. Ресурс, призванный быть самым информативным в отношении отечественного (и между прочим, объективно высококачественного) препарата, наполнен довольно скудной информацией. Например, там не приведены полные данные о поствакцинальных реакциях, не указано, что у людей могут наблюдаться такие признаки, как повышение температуры, боль в руке. О возможном недомогании после прививки уже все слышали, и отсутствие информации об этом на профильном сайте может восприниматься как попытка замалчивания.

По моему мнению, здесь должна быть представлена та же самая информация, которая изложена в публикациях авторов вакцины в журналах The Lancet и Vaccines. Кроме того, на сайте нет и переводов этих статей, а у нас не так много людей может свободно читать по-английски.

Наконец, нет на ресурсе и инструкции по применению вакцины. Ее легко найти на других сайтах, но почему ее нет здесь, я не понимаю. А ведь сейчас нам надо максимально открыто доносить информацию до населения. Эти недостатки следует срочно устранить.

Вариант «Дельта» фактически создал новую эпидемию, поэтому и борьба с ним будет более длительной. Как уже сказано выше, охват вакцинацией, необходимый для того, чтобы мы его искоренили, должен быть больше 80%. И достичь такого охвата можно в реальной ситуации только вакцинацией, темпы которой нужно срочно ускорять.

Приведу личный опыт: я переболел коронавирусной инфекцией в конце прошлого года, перенес ее легко. Мерил уровень антител. Сначала количественный тест не был доступен, но, когда с момента заболевания прошло уже девять месяцев, этот показатель оказался равен всего лишь 220. И я решил, что пора ревакцинироваться. Привился, и уровень антител у меня возрос до 3800, увеличившись почти в 20 раз, то есть сейчас я защищен и от варианта «Дельта».

В заключение отмечу: и в мире, и в России есть безопасные и эффективные вакцины. И наш «Спутник V» действительно набирает реальную заслуженную популярность — на основе как публикаций, так и независимых испытаний, которые проводятся в РФ, Венгрии и Аргентине.

Добавлю еще вот что. В течение жизни все люди, и особенно наши прекрасные женщины, получают много уколов препаратами, которые не являются вакцинами, но совсем не безобидны. Взять, например, инъекции ботокса. Никто почему-то не спрашивает у врачей-косметологов: а где результаты доклинических испытаний? а где результаты клинических испытаний? а какова безопасность? А ведь большая доза ботулотоксина — яд.

Надо понимать, что вакцинация — это не процесс, который исправляет какие-то малозначительные дефекты лица или кожи в других местах тела. Она реально спасает жизни. Доказано огромным множеством публикаций и более чем двухсотлетней практикой вакцинации.

Поэтому мой призыв: давайте вакцинироваться!

Автор — доктор биологических наук, член-корреспондент РАН, завлабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук Новосибирского государственного университета

Позиция редакции может не совпадать с мнением автора