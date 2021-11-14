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Спикер Госдумы рассказал, кого будут штрафовать за вождение без диагностической карты

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин пояснил положения законопроекта об отмене техосмотра для автовладельцев, который недавно прошел первое чтение в нижней палате парламента. Штрафы за отсутствие диагностической карты на автотранспорт, по его словам, после принятия документа будут действовать только в отношении тех, для кого ТО останется обязательным.

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«Законопроект об отмене обязательного техосмотра в случае принятия станет базовым. Значит, штрафовать за езду без диагностической карты будут владельцев только тех транспортных средств, для которых техосмотр останется обязательным. На остальных штраф распространяться не должен», — написал он 14 ноября в своем Telegram-канале.

Спикер отметил, что новые изменения в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вступят в силу с 1 марта 2022 года и будут предусматривать штраф за езду без диагностической карты в размере 2 тыс. рублей.

Он отметил, что во избежание двусмысленных трактовок и ошибок в правоприменении стоит уточнить положения ст. 12.5 КоАП, дополняет «Газета.RU». Этот вопрос возьмут на контроль профильные думские комитеты по транспорту и по законодательству.

8 ноября правительство РФ поддержало законопроект «Единой России» об отмене обязательного техосмотра. Кабмин дал положительный отзыв на документ с учетом небольшой доработки.

Согласно законопроекту, легковые автомобили и мототранспортные средства будут освобождены от обязательного техосмотра. Речь идет только о личном транспорте. Проходить техосмотр необходимо будет при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.

Как отметил первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, принятие Госдумой в первом чтении законопроекта об отмене обязательного техосмотра было «ожидаемым решением, оно способно помочь миллионам водителей легкового автотранспорта». Он заявил, что это экономит семейный бюджет и время граждан, так как аварийность на дорогах в большей степени зависит не от технического состояния транспорта, а от соблюдения ПДД и учета погодных условий.

Партия «Единая Россия» в начале сентября выступила с предложением отменить обязательный техосмотр личного транспорта, сделав процедуру добровольной. Как отмечалось, при сборе предложений в народную программу партии было зафиксировано большое количество обращений по упрощению процедуры прохождения техосмотра для автомобилей и мотоциклов.

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