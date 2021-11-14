Камбоджа откроет границы для вакцинированных туристов с 15 ноября

С 15 ноября вакцинированным от коронавируса туристам не нужно будет проходить 14-дневный карантин при въезде в Камбоджу. Об этом 14 ноября сообщает газета Phnom Penh Post со ссылкой на указание премьер-министра страны Хун Сена.

«Камбоджа почти полностью вакцинировалась: у нас в стране 80% из 16 млн населения вакцинировано. Поэтому с указанной даты больше не действует требование о прохождении карантина для всех, за исключением лиц, не прошедших вакцинацию», — написал глава правительства Камбоджи.

Однако по прилете в Камбоджу потребуется сдать ПЦР-тест даже тем, кто полностью вакцинировался. После получения отрицательного результата путешественники смогут свободно передвигаться по территории страны

Туристы, которые не сделали прививку, по-прежнему обязаны проходить двухнедельный карантин.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября Израиль откроет границы для российских туристов, привитых «Спутником V».

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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