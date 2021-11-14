Более 18,5 т продуктов привезли беженцам в Белоруссии за пять дней

За пять дней беженцам на белорусско-польской границе доставили более 18,5 т продуктов. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента Белоруссии.

«По итогу пяти дней была оказана гуманитарная помощь: продукты питания — 18,6 т, в том числе молоко 5 т, хлебобулочные изделия 5,5 т, консервы мясные 2 т, консервы овощные 0,8 т, колбасные изделия 2 т, кондитерские изделия 1,3 т, фрукты 0,8 т, детское питание 1,2 т, вода питьевая 7 т», — говорится в Telegram-канале парламента.

Кроме того, беженцам привезли 3,2 тыс. единиц теплой одежды, а также 760 одеял.

13 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил военным установить в лагере беженцев палатки, где будут кормить детей и распределять гуманитарную помощь. Белорусский лидер предложил перевезти детей в санатории, подготовить для этого все необходимое, но беженцы попросили детей не забирать, а помочь им прямо на границе.

12 ноября на границе беженцы разбили лагерь. Корреспондент «Известий» сообщил, что белорусские силовики привезли на базу продукты, в очередь за которыми выстроились дети и женщины. Каждый день количество мигрантов на границе увеличивается.

В тот же день через ограду на приграничном с Польшей контрольно-пропускном пункте КПП «Брузги» прорвалась группа мигрантов, однако впоследствии их задержали пограничники Польши. Также группа женщин с детьми пыталась нелегально пересечь польско-белорусскую границу, их действия также были пресечены.

За последние дни ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. 8 ноября многочисленная группа вторглась на границу Белоруссии и Польши в лесной полосе, пытаясь попасть на территорию Евросоюза. Польские власти отказались пускать беженцев и стянули к границе крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису. Он отметил, что российские авиационные компании не возят беженцев. Кроме того, президент выразил надежду на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, а в первую очередь с ФРГ, поскольку мигранты стремятся именно туда.