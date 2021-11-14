«Пушкинская» погода придет в столицу на следующей неделе

Синоптики предупредили москвичей о «пушкинской» погоде. Мороз и солнце ожидаются в столице уже с понедельника. Температура днем может опускаться до –5 °С. «Пушкинская» погода в Москве продлится до 18 ноября, сообщает телеканал «Известия». В четверг небо заволокут тучи и пойдет снег. Температура в столице до воскресенья будет около нуля.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.