Умер чемпион СССР и Европы по самбо и дзюдо Анатолий Бондаренко

Многократный чемпион СССР по дзюдо и самбо, обладатель пяти золотых медалей чемпионата Европы по дзюдо Анатолий Бондаренко скончался в Москве. Об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, спортсмен был доставлен в одну из столичных больниц 11 ноября, где провел в реанимации два дня. Врачам не удалось его спасти.

Знакомый с ситуацией источник отметил, что предварительная причина смерти Бондаренко установлена, ее уточняют судмедэксперты.

Как сообщил вице-президент Международной федерации самбо Сергей Елисеев ТАСС, мужчина болел COVID-19.

«Вчера скончался Анатолий Афанасьевич Бондаренко. Пандемия, к сожалению, не обошла его стороной. Он некоторое время болел, но коронавирус стал последней каплей. В настоящее время все мы находимся на чемпионате мира по самбо в Ташкенте. Скоро пройдет совещание всех руководителей и представителей национальных федераций, где мы почтим память нашего друга и коллеги. Это большая утрата и для российского, и для международного самбо», — говорится в сообщении.

Анатолий Бондаренко — советский самбист и дзюдоист, заслуженный мастер спорта СССР по дзюдо.

Четыре раза становился чемпионом СССР по самбо, дважды выигрывал чемпионат Европы в личном зачете и трижды — в командном. Выступал за сборную СССР с 1964 года по 1970 год. Завершил карьеру в 1975 году.