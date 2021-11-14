Захарова в ответ на обвинение Лондона напомнила о вторжении Великобритании в Ирак

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в ответ на нападки Лондона из-за наплыва беженцев на границе Белоруссии и стран Евросоюза напомнила о «тщательно разработанном вторжении» Великобритании в Ирак.

«Британия несет четкую историческую ответственность за все, что с этого момента происходит в регионе: гибель иракцев, разрушение государственности Ирака, нескончаемые потоки беженцев, появление ИГИЛ (организация признана террористической и запрещена в РФ), гуманитарные катастрофы в этой части света», — написала она 14 ноября в своем Telegram-канале.

Захарова отметила, что, пока Лондон не ответит за свои преступления, у его официальных представителей нет никакого права кого бы то ни было обвинять.

Также она заявила, что 45 тыс. солдат Великобритании «помогали США оккупировать» Ирак, заниматься убийствами местных жителей и «разворовывать» богатства страны, дополняет «Газета.RU».

Днем ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс назвала Россию ответственной за ситуацию с мигрантами на границе Белоруссии и Польши. Она призвала Москву воздействовать на белорусскую власть.

По мнению министра, миграционный кризис является «тщательно разработанным кризисом», который отвлекает внимание от «множества отвратительных деяний и нарушений прав человека» со стороны правительства Белоруссии.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил о непричастности России к миграционному кризису. Он заявил, что российские авиационные компании не возят беженцев. Кроме того, президент выразил надежду на налаживание прямого контакта Минска с ЕС, а в первую очередь с ФРГ, поскольку мигранты стремятся именно туда.

За последнюю неделю ситуация на границе Польши и Белоруссии серьезно обострилась. С понедельника, 8 ноября, несколько тысяч мигрантов пытаются попасть на территорию Евросоюза. Они разбили лагерь в примыкающей к границе лесополосе. Польские власти отказываются пускать беженцев и стянули в данный район крупнокалиберную военную технику.

В миграционном кризисе европейские страны винят белорусскую сторону, которая отвергает свою причастность к усилению потока беженцев. Великобритания, Соединенные Штаты и государства Евросоюза 12 ноября сошлись во мнении, что власти Белоруссии искусственно создали миграционный кризис на польско-белорусской границе.

По утверждению премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, целью этой атаки является создание хаоса в Евросоюзе. Он также выразил уверенность в том, что происходящие события — часть политики России, которая якобы стоит за действиями президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В свою очередь Захарова заявила, что обвинения Польши якобы в причастности России к миграционному кризису на границе с Белоруссией переходят всякие границы. Она также обвинила Польшу в откровенной лжи.