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Футболист сборной Украины перейдет в московский «Локомотив»

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Украинский защитник «Шахтера» Марк Мампасси переходит в московский «Локомотив» за €4 млн. Об этом журналист Иван Карпов написал в Telegram.

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«18-летний защитник «Шахтера» Марк Мампасси действительно переходит в «Локомотив» за €4 млн. От себя добавлю, что контракт будет подписан на пять лет», — написал он.

Отмечается, что переездом футболиста в РФ занимается украинский агент Вадим Шаблий.

Карпов добавил, что «еще год назад такой переход трудно было даже представить». Зимой 2020-го спортсмена приглашали во французский клуб «Реймс», однако Мампасси решил переподписать контракт с «Шахтой» и уехал в аренду в Мариуполь.

«Он котировался как самый талантливый игрок академии горняков по своему возрасту, ему прочили светлое будущее. Говорят, что главный селекционер «Шахтера» Жозе Бота утверждал, что через пару-тройку лет Мампасси будет играть в Европе и стоить более €20 млн. Но свое будущее парень обнаружил в России», — написал журналист.

2 сентября сообщалось, что полузащитник Константин Марадишвили перешел из московского футбольного клуба ЦСКА в столичный «Локомотив».

Контракт c 21-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Марадишвили имеет в активе 40 игр, два мяча и одну голевую передачу в Тинькофф РПЛ.

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