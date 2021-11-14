Футболист сборной Украины перейдет в московский «Локомотив»

Украинский защитник «Шахтера» Марк Мампасси переходит в московский «Локомотив» за €4 млн. Об этом журналист Иван Карпов написал в Telegram.

«18-летний защитник «Шахтера» Марк Мампасси действительно переходит в «Локомотив» за €4 млн. От себя добавлю, что контракт будет подписан на пять лет», — написал он.

Отмечается, что переездом футболиста в РФ занимается украинский агент Вадим Шаблий.

Карпов добавил, что «еще год назад такой переход трудно было даже представить». Зимой 2020-го спортсмена приглашали во французский клуб «Реймс», однако Мампасси решил переподписать контракт с «Шахтой» и уехал в аренду в Мариуполь.

«Он котировался как самый талантливый игрок академии горняков по своему возрасту, ему прочили светлое будущее. Говорят, что главный селекционер «Шахтера» Жозе Бота утверждал, что через пару-тройку лет Мампасси будет играть в Европе и стоить более €20 млн. Но свое будущее парень обнаружил в России», — написал журналист.

2 сентября сообщалось, что полузащитник Константин Марадишвили перешел из московского футбольного клуба ЦСКА в столичный «Локомотив».

Контракт c 21-летним спортсменом рассчитан на пять лет. Марадишвили имеет в активе 40 игр, два мяча и одну голевую передачу в Тинькофф РПЛ.