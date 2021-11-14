Прямой эфир
Общество
В России за сутки выявили 38 823 новых случая COVID-19
Мир
Группа мигрантов штурмом прорвалась на территорию Польши
Общество
В Москве началась церемония прощания с писателем-сатириком Коклюшкиным
Происшествия
В Минпромторге сообщили о продолжении исследования причин катастрофы Ил-112В
Спорт
Панарин сравнялся с Ларионовым по числу голов в НХЛ
Общество
В Кемерове мужчину заподозрили в краже семечек на 870 тыс. рублей
Спорт
Футболист сборной Украины перейдет в московский «Локомотив»
Мир
В американском зоопарке от последствий COVID-19 умерли снежные барсы
Мир
Захарова ответила на обвинения главы британского МИДа в миграционном кризисе
Общество
Умер актер из «Реальных пацанов» Игорь Бондаренко

В Москве началась церемония прощания с писателем-сатириком Коклюшкиным

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с советским и российским писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным. Мероприятие проходит на Поварской улице.

Померкла улыбка: умер сатирик Виктор Коклюшкин
Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность

О смерти 75-летнего Коклюшкина стало известно 12 ноября. Причиной кончины сатирика стала острая сердечная недостаточность.

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что без сатирика стало «пусто и горько». Он выразил слова благодарности умершему.

Как отметил драматург и режиссер Семен Альтов, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком, а также являлся талантливым сатириком, который всегда умудрялся писать очень смешно. По словам режиссера, монотонная и ровная манера писателя была неповторимой.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах, так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильм» в конце 1980-х.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021