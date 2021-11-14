В Москве началась церемония прощания с писателем-сатириком Коклюшкиным

В Центральном доме литераторов в Москве началась церемония прощания с советским и российским писателем-сатириком Виктором Коклюшкиным. Мероприятие проходит на Поварской улице.

О смерти 75-летнего Коклюшкина стало известно 12 ноября. Причиной кончины сатирика стала острая сердечная недостаточность.

Российский артист Ефим Шифрин в разговоре с «Известиями» подчеркнул, что без сатирика стало «пусто и горько». Он выразил слова благодарности умершему.

Как отметил драматург и режиссер Семен Альтов, Коклюшкин был достойным и порядочным человеком, а также являлся талантливым сатириком, который всегда умудрялся писать очень смешно. По словам режиссера, монотонная и ровная манера писателя была неповторимой.

Коклюшкин известен своими монологами, из них больше всего россиянам запомнились «Ах, так!», «Обидно», «Обалдеть» и другие. Сатирические рассказы писателя зачитывали такие известные российские юмористы, как Владимир Винокур, Евгений Петросян и Клара Новикова.

Сатирик написал более 10 книг, среди которых популярными стали «Алло, Люся, это я!», «Убойная реприза», «Стой, кто идет?!» и «Как стать душой компании». Кроме того, деятель искусства поучаствовал в написании сценария к мультфильму «Великолепный Гоша», который был снят на студии «Союзмультфильм» в конце 1980-х.