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Врач рассказала о рисках развития сахарного диабета

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В группе риска развития сахарного диабета находятся люди с большим весом и низкой физической активностью. Об этом в воскресенье, 14 ноября, заявила заведующая отделением обучения и лечения диабета Диабетологического центра, врач-эндокринолог эндокринологического диспансера департамента здравоохранения Москвы Ольга Котешкова.

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Врач объяснила, что симптомы сахарного диабета могут отсутствовать и человек долгое время может жить, не зная о болезни.

«Симптомы могут отсутствовать, при сахарном диабете часто человека ничего не беспокоит, он очень длительный период ходит с высокими сахарами и не знает о том, что сахар высокий», — рассказала она «РИА Новости».

Единственным критерием своевременного выявления сахарного диабета является всеобщая диспансеризация с обязательным определением сахара в крови хотя бы раз в год, отметила врач.

Котешкова добавила, что люди с повышенной массой тела — это колоссальная группа риска.

«Точно так же в группу риска входят люди с низкой физической активностью, имеющие артериальную гипертензию, пациенты, которые имеют в анамнезе рождение ребенка с крупным плодом, с наличием дислипидемии, возрастом от 45 лет, при наличии в анамнезе предрасположенности к сахарному диабету в виде нарушенной толерантности к углеводам или нарушение гликемии натощак, с поликистозом яичников и сердечно-сосудистыми заболеваниями», — пояснила она.

Кроме того, врач рассказала, что сам по себе диабет не опасен, опасны те осложнения микро- и макрососудистые, которые приводят к инвалидизации людей с диабетом. По ее словам, у человека, который имеет декомпенсированный сахарный диабет, в течение длительного периода времени может возникать патология со стороны глазного дна в виде макулярного отека, который приводит к потере зрения.

«Точно так же от высокого уровня сахара крови страдают почки, на первых этапах это возникновение диабетической нефропатии, а в более тяжелых клинических ситуациях это возникновение хронической болезни почек, развитие терминальной стадии почечной недостаточности», — заключила Котешкова.

11 ноября ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Вершинина рассказала, что ключевую роль в успешном лечении сахарного диабета второго типа играет специальная диета. По ее словам, питание должно включать достаточное количество пищевых волокон, их источники — свежие овощи и фрукты, богатые клетчаткой.

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